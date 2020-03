Tutto il calcio europeo si arrende al COVID-19, ma un giocatore viola scenderà regolarmente in campo

Ieri vi aggiornavamo su tutti i campionato sospesi che riguardavano i giocatori viola in prestito in giro per l’Europa. Nelle ultime 24 ore sono state molte le federazioni a dire no alle porte chiuse e ad optare per una sospensione dei tornei. Tra i più importanti oggi si sono fermati la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. I campionati non si sono fermati solo nel vecchio continente, infatti eri è stata fermata anche la MLS americana. Continuerà a disputarsi a porte chiuse la Super Lig turca, dove milita nel Besiktas Kevin Prince Boateng. L’attaccante viola in prestito al club turco giocherà tra due giorni la supersfida contro il Galatasaray.