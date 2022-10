Tutto il tempo per Italiano, la novità che arriva nella settimana giusta. I tifosi rispondono presente, in un momento dove sarebbe più facile rimanere a casa e per loro servirà un grazie sotto forma di prestazione

La Fiorentina gioca meglio con le grandi che con le piccole. Una magra consolazione in una stagione dove di gioie non ne stanno arrivando molte. Italiano ha chiesto alla squadra di ripetere la partita con il Napoli o anche quella contro la Juventus, oggi che la strada verso il gol sembra leggermente più in discesa. Contro l’Inter di Simone Inzaghi, convalescente ma in ripresa, servirà tornare a quelle prestazioni lì per fare punti.

La Fiorentina ha bisogno di un’impresa, di un colpo di coda, anche di un pizzico di fortuna. Un colpaccio per invertire la tendenza, per cercare di raddrizzare una stagione che apparentemente sembra già segnata almeno per quel che riguarda il campionato. Davanti è probabile che avrà spazio Cabral, che qualche piccolo segnale di reazione lo ha dato, e che potrebbe approfittare del piccolo acciacco di Jovic per provare a trovare il gol che manca.

I nerazzurri potrebbero esaltare le doti dei singoli e di una Fiorentina che ha bisogno di ritrovare i giocatori più importanti. Gli attaccanti ma non solo, anche Milenkovic, anche Bonaventura, anche Dodô. Calciatori che devono alzare il proprio livello, per alzare a loro volta quello di una squadra che fa ancora troppa fatica a costruire, a pressare alto, ad avere la giusta intensità per vincere le partite.

Si giocherà in un Franchi che sarà bello pieno, come nei match che contano. I tifosi rispondono presente, in un momento dove sarebbe più facile rimanere a casa che andare allo stadio, visto il gioco espresso, questo riconosciamolo. E allora servirà un grazie, con una prestazione all’altezza per ritornare a vivere i week end dello scorso anno, quando il divertimento, la qualità, i gol non mancavano.

Per la prima volta, dopo tanto tempo, Italiano ha avuto una settimana di tempo per preparare la partita. Vedremo se era questo uno dei reali problemi di questa stagione. Servono punti, ma serve soprattutto la prestazione. Da lì bisogna ripartire, da quella Fiorentina che giocava e divertiva. Questo sanno fare le squadre di Italiano, altrimenti rimane poco. Il poco che stiamo vedendo in questo triste inizio di annata.