Tutto pronto al ritorno in Italia per Vitor Hugo. Il difensore brasiliano, secondo RadioSei, sarebbe pronto a tornare nel belpaese dopo l’esperienza alla Fiorentina per approdare alla Lazio. Hugo, adesso in Turchia al Trabzonspor, potrebbe raggiungere gli aquilotti che intanto avrebbero offerto per il giocatore cinque milioni.

L’ex Fiorentina potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza durata 49 gare e un goal contro il Benevento dopo la morte di Davide Astori.