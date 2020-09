Tutto pronto alla cessione di Sottil: prestito tra Fiorentina e Cagliari, nessun giocatore isolano sul piatto

La Fiorentina è pronta a fare la prima cessione di lusso. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, dopo le cessioni di Zurkowski e Terzic, la società viola è pronta a chiudere il tanto chiacchierato affare Sottil-Cagliari già nelle prossime ore.

Sebbene il mercato abbia preso il via solo quest’oggi, la Fiorentina vuole subito sfoltire i giocatori in eccesso. Nella sede del calciomercato a Rimini è, inoltre, arrivato il procuratore del giocatore Giuseppe Riso.

La trattativa si basa su un prestito tra le due società, resta da capire se ci sarà controriscatto. Non sono previsti giocatori in arrivo a Firenze, almeno non in questa trattativa.