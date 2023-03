Tutto pronto per il 10 in posizione da 10? E’ l’ora di Castrovilli nel suo ruolo originario

Da bambino era un trequartista classico Gaetano Castrovilli, poi in grado di arretrare la sua qualità nei 3 di centrocampo per fungere da mezzala di qualità. La fluidità tattica della Fiorentina di questa stagione potrebbe però riproporlo proprio nel suo ruolo originario, da numero 10 vero, come quello che ha sulla schiena, nei 3 dietro alla punta che sceglierà Italiano per affrontare il Lecce. Dopo aver riassaporato il campo da titolare in Conference, Castrovilli è pronto a tornare dal primo minuto anche in campionato, dopo undici mesi dall’ultima volta: il 16 aprile 2022 infatti si fece male al ginocchio contro il Venezia, iniziando il suo calvario. La rete splendida in Turchia gli ha dato anche quella spinta in più e sembra davvero tutto apparecchiato per ritrovarlo al suo posto non da subentrante, proprio alle porte del clamoroso rush finale che attende la Fiorentina in questa stagione.