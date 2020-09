Tutto pronto per il matrimonio tra Bonaventura e la Fiorentina: ma il reparto è già completo così?

I famosi ultimi dettagli, quelli che servono per definire un’operazione e arrivare all’ufficialità: di questo si sta discutendo ormai tra la Fiorentina e l’entourage di Jack Bonaventura, che si appresta a diventare un calciatore viola. L’iter delle visite non sarà neanche troppo complesso, dato che il giocatore è già a Firenze per gli impegni con la Nazionale: sarà il quinto componente del centrocampo, pronto a diventare alternativa per trequarti, centrocampo e anche attacco. Oltre a lui il reparto sarà già corposo, con Pulgar, Amrabat, Duncan e Castrovilli, oltre a Benassi e Agudelo che arrivano un po’ dietro nelle gerarchie: ecco perché la Fiorentina potrebbe dire basta alle operazioni in entrata in quella zona. E da qui lo stallo che riporta La Gazzetta dello Sport su Torreira, oltreché su Ricci anche se per l’empolese l’affare è in prospettiva e non di chiusura urgente.

