Tutto pronto per la ripresa! La Fiorentina e una sua “gemella” hanno già avviato la sanificazione dei centri sportivi

Allenamenti da lunedì 4 maggio. Serie A al via l’ultimo fine settimana del mese. Questo potrebbe essere il programma per la “riapertura del pallone”. L’obiettivo potrebbe essere quello di concludere tutte le competizioni a fine luglio o al massimo il 3 agosto, in base anche alle coppe europee; con avvio del prossimo campionato a settembre. Il turno potrebbe essere spalmato fra il 29 maggio, prima data utile per gli anticipi, e il 2 giugno, Festa della Repubblica. Diversi club, Fiorentina e Verona in testa, hanno già avviato la sanificazione dei propri centri di allenamento.