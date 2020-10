Tutto pronto per l’esperimento fuori ruolo di Callejon? Iachini e una coerenza inappuntabile sulla fascia destra

Un po’ per esigenza estrema, un po’ per la volontà di rivedere le doti di un grande calciatore, fatto sta che oggi dovrebbe esserci l’esordio da titolare per José Callejon. Quel che resta da capire è in quale posizione perché Iachini dal suo 3-5-2 ha poca voglia di schiodarsi e allora, anche per evitare di sovraccaricarlo, sta pensando di lanciarlo da seconda punta, in un ruolo interpretato solo parzialmente in avvio di carriera. Al suo fianco dovrebbe tornare Kouame, a fare il “centravanti”-atipico, nel senso che da prima punta l’ivoriano non ha mai giocato, se non a Firenze, rendendo invece benissimo da seconda punta o da esterno. Da quinto di centrocampo invece ci sarà ancora Lirola, che il terzino destro pare proprio non poterlo fare in virtù del già citato 3-5-2. Tre giocatori a costruire idealmente la catena di destra della Fiorentina, tutti e tre spostati dal proprio ruolo naturale: se non altro c’è una coerenza di fondo in questo tipo di scelta.

