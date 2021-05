Tutto quello che poteva (e doveva) essere evitato

Non hanno fatto piacere a tanti le parole di Nikola Milenkovic nella sua intervista rilasciata ai canali media ella Fiorentina. In queste ultime ore i social dei tifosi viola si stanno riempiendo di opinioni riguardo a delle dichiarazioni che, a detta di molti, potevano essere evitate in un momento così duro per la squadra.

“Posso solo dire un enorme grazie a tutto quello che mi hanno dato questa città, questa società, questi tifosi. Qui alla Fiorentina sono diventato un uomo. La Fiorentina mi ha accolto dal primo giorno come se fossi sempre stato qui e mi ha fatto crescere tantissimo”: questa la dichiarazione incriminata

Di fatto il serbo non ha detto niente “di male”, anzi ha ringraziato la società, i tifosi e la città per il sostegno ricevuto in questi anni a Firenze. Con un rinnovo che non è arrivato e con una sua cessione a questo punto imminente, non era difficile immaginare che si potessero intendere come parole di addio. Una questione della quale ha parlato anche lo stesso allenatore viola poche ore fa in conferenza stampa, arrivando a ribadire che, nonostante il suo futuro di Milenkovic sia sotto gli occhi di tutti, “non mi hanno detto che il giocatore abbia dichiarato esplicitamente che lascerà la Fiorentina, quindi tutto ciò non mi risulta. E’ un giocatore sotto contratto fino all’anno prossimo, quindi io vedo solo i giocatori sul campo”.

Il tutto però evitabile fin da subito, soprattutto perché nato da un prodotto targato ACF Fiorentina. Le voci di mercato sono ripartite inevitabilmente all’impazzata, visto che sul giocatore ci sono molti top club. Ma questo non è quello che serve ora a questa squadra. Ora servono i punti e la salvezza. Questo però era già stato ripetuto più volte…