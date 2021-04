Tutto su Castrovilli: Iachini si affida a lui con la Juventus. Presto il rinnovo?

La squalifica di Giacomo Bonaventura apre le porte per una maglia da titolare contro la Juventus a Gaetano Castrovilli. Il numero dieci della Fiorentina, in panchina contro il Verona, avrebbe giocato in ogni caso: la sua condizione è in grande crescita, dopo un periodo difficile in cui le sue prestazioni andavano di pari passo con quelle delle squadre.

La stagione di Castrovilli è stata caratterizzata da alti e bassi continui. I quattro gol nelle prime cinque di campionato facevano presagire una grandissima stagione, ma invece il pugliese si è fermato e durante l’era Prandelli non si è più visto quel centrocampista moderno scoperto nella passata stagione da Montella prima e Iachini poi. Per colpa anche di qualche problema muscolare che gli ha impedito anche di giocare 90’ in una partita negli ultimi due mesi. La Fiorentina crede ciecamente in Castrovilli e presto, come si legge su La Gazzetta dello Sport, potrebbe prospettargli un ulteriore rinnovo di contratto (quello attuale termina nel 2024).