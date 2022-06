Tuttosport: L’ultimo assalto del Torino per Mandragora

L’edizione di oggi di Tuttosport parla degli intrecci di mercato tra Fiorentina e Torino a pagina 11: “Mandragora: l’ultimo assalto. E Vagnati chiude per Maggiore“, sottotitolato: “Il dt tenta il sorpasso sulla Fiorentina e a Milano incontra lo Spezia”.

A pagina 13 spazio all’interesse della Fiorentina per Milinkovic Savic: “Vanja, l’uomo sempre in giostra” con sottotitolo: “Dall’arrivo al Toro nel 2017 a oggi: troppi flop. La sua mancata partenza blocca l’ingaggio di un nuovo portiere”.

A pagina 5 si parla di una trattativa della Juventus che potrebbe toccare indirettamente la Fiorentina: “Mossa in difesa. Se De Ligt va via, dritti su Bremer” con sottotitolo: “L’Inter non ha ancora potuto affondare con Cairo e i bianconeri giocano il jolly Mandragora nell’offerta”.