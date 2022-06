Udinese e Sottil, le nozze si avvicinano. Padre e figlio l’uno conto l’altro finalmente in Serie A

Dopo l’addio di Cioffi, l’Udinese sembra aver trovato il suo sostituto in Andrea Sottil. L’allenatore dell’Ascoli, come riporta il Messaggero Veneto, ha trovato l’accordo col club friulano sulla base di un contratto annuale da 300mila euro più bonus più opzione di rinnovo a favore del club per una ulteriore stagione da esercitare entro fine febbraio. Sottil Sr è atteso a Udine tra oggi e domani per la firma sul contratto. Sarà dunque padre contro figlio, Andrea di fronte a Riccardo da avversari, in quella che sarà il primo campionato in Serie A per l’allenatore ex Ascoli.