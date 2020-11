Udinese-Fiorentina: Come seguire la partita in DIRETTA TV

La Fiorentina torna in campo subito dopo la sconfitta subita contro il Benevento. Stavolta però non per il campionato, bensì per la Coppa Italia, e l’avversario di turno si chiama Udinese.

Si tratta di una partita valida per i sedicesimi di finale e che avrà copertura televisiva perché sarà trasmessa in diretta, in chiaro (visibile a tutti) su RaiDue con fischio di inizio per le ore 17.30. Niente indugi questa volta da parte della tv pubblica dopo i problemi e i ripensamenti avuti per Fiorentina-Padova del turno precedente.

Naturalmente sarà possibile seguire anche la diretta testuale su Fiorentinanews.com, con la descrizione delle azioni in tempo reale e tutti i vostri commenti.