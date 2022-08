Udinese-Fiorentina: Come seguire l’incontro in DIRETTA TV

Questo pomeriggio andrà in scena la sfida tra Udinese e Fiorentina. Fischio di inizio alla Dacia Arena di Udine fissato per le ore 18.30.

Il match sarà visibile in diretta TV, a pagamento, tramite l’app di DAZN, scaricabile sulle moderne Smart TV, sui telefoni e sulle console di videogiochi.

L’alternativa per seguire Udinese-Fiorentina in diretta streaming è ZONA DAZN, al canale 214 di Sky, ma solo per gli abbonati a Sky e DAZN che hanno attivato il servizio.

Per chi non potrà accedere ai servizi a pagamento ricordiamo che ci sarà la consueta diretta testuale dell’incontro su Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e coi vostri commenti.