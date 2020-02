UDINESE-FIORENTINA RINVIATA? UNA POSSIBILITA’ DI GIOCARE ANCORA C’E’. RISCHIO DI SCONTRO TRA ISTITUZIONI. IL CLUB VIOLA NON ABBASSA LA GUARDIA

Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ieri ha emesso un’ordinanza con la quale si è decretata la sospensione fino all’1 marzo compreso di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato. Tra questi anche la partita tra Udinese-Fiorentina, gara valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A, originariamente programmata per sabato 29 febbraio alle ore 18 allo stadio Friuli.

Ma è questa la decisione definitiva in merito o c’è una possibilità lo stesso di giocare? Ancora nessuno può abbassare la guardia, perché al di là delle iniziative dei governatori regionali, c’è anche il mondo del calcio che è chiamato a prendere una decisione in merito alle sorti di questo campionato. E non è detto che siano quelle intraprese dai rappresentanti politici, anzi. C’è il rischio di andare incontro ad uno scontro tra istituzioni.

E la Fiorentina cosa sta facendo? Il club viola è in attesa di sapere con certezza dove sarà sabato prossimo. Nessuno può distrarsi e per il momento il programma della squadra, quello di allenamento ovviamente, non è cambiato. Si lavora come se si dovesse giocare lo stesso.