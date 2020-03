Udinese-Fiorentina, segui la DIRETTA su Fiorentinanews.com

Udinese-Fiorentina 0-0

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Lirola, Castrovilli, Badelj, Duncan, Igor; Chiesa, Vlahovic.

Tra una polemica e l’altra per i calendari e l’emergenza sanitaria che sta preoccupando l’Italia, Udinese-Fiorentina, dopo il rinvio della scorsa settimana, si gioca, a porte chiuse. Fiorentinanews.com seguirà l’evento con la consueta Diretta Testuale che potrete utilizzare per commentare la prestazione dei viola. Premete F5 per rimanere costantemente aggiornati con la cronaca, fischio d’inizio alle ore 18.