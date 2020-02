Udinese-Fiorentina trasmessa gratis in TV? La disponibilità c’è, tre soggetti interessati. Manca l’ultima approvazione…

Udinese-Fiorentina si giocherà sabato prossimo alle ore 18 a porte chiuse. Su questo ormai non ci sono dubbi. Resta però un altro punto di incertezza, riguardante la possibilità che il match tra i bianconeri e i viola possa essere trasmesso in chiaro.

Tutti i principali gruppi televisivi che operano in Italia, Sky, Rai e Mediaset hanno già scritto alla Lega dando la loro disponibilità a trasmettere tutte le partite nelle quali sarà vietato l’afflusso del pubblico allo stadio.

Sky non detiene i diritti di trasmissione in chiaro degli incontri, per questo motivo Rai e Mediaset hanno trovato una zona grigia nella quale inserirsi. Però perché il tutto diventi possibile servirebbe un decreto d’urgenza del Governo. Ogni decisione sarà presa nelle prossime ore, a ridosso degli eventi.