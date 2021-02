Udinese-Fiorentina: Via a un dispositivo tecnologico sulle norme anti-Covid

La partita di domenica tra Udinese e Fiorentina sarà l’occasione per sperimentare una novità: si tratta di un innovativo dispositivo tecnologico, ideato dal gruppo Be Shaping The Future. In sostanza, l’obiettivo è monitorare il rispetto delle norme e dei protocolli anti-Covid con lo scopo di favorire la riapertura in sicurezza degli stadi.

Merito della società friulana, che ci ha lavorato assieme al suo partner Infront e proprio nei giorni scorsi Magda Pozzo, la figlia del patron che gestisce la parte commerciale e marketing dell’Udinese, aveva accennato qualcosa durante un convegno a Londra. Gli addetti ai lavori, abitualmente presenti nel matchday alla Dacia Arena, saranno dotati di un dispositivo che segnala con una vibrazione, a chi lo indossa e agli steward, il mancato rispetto del distanziamento sociale permettendo anche il tracciamento dei contatti all’interno dello stadio, nel pieno rispetto della privacy.