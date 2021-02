UFFICIALE: Abigail Kim rescinde il suo contratto con la Fiorentina Femminile e torna negli USA per motivi familiari

Ci sono gravi motivi legati alla sfera familiare dietro la rescissione del contratto con la Fiorentina Femminile da parte di Abigail Kim, che tornerà dunque negli Stati Uniti. La calciatrice dunque non fa più parte dell’organico viola. Ad annunciarlo è la società viola sul suo profilo Twitter.

L’attaccante statunitense era arrivata a Firenze a stagione in corso per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Cincotta, ma la sua esperienza in riva all’Arno è durata solo pochi mesi.

🤝 | ACF Fiorentina comunica di aver consensualmente interrotto il rapporto con la calciatrice @abi_kim17 che rientrerà in 🇺🇸a causa di urgenti motivi personali legati alla propria sfera famigliare.

Pertanto la calciatrice non farà più parte dell’organico viola.#ForzaViola 💜 pic.twitter.com/w5IeLB6FAv — ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) February 17, 2021