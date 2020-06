UFFICIALE: Annullato il campionato Primavera. Ma la Fiorentina giocherà la finale di Coppa Italia!

Novità importanti per quanto riguarda il campionato italiano Primavera. Nel Consiglio di Lega andato in scena quest’oggi, si è deciso infatti di concludere ufficialmente la stagione. Farà eccezione però la finale di Coppa Italia, che come sappiamo coinvolge proprio la Fiorentina. La sfida contro il Verona, decisiva per alzare il trofeo, si disputerà anche se non è ancora nota la data. Novità anche per quanto riguarda il campionato 2020/21, che potrebbe partire il 12 settembre.

