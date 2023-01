UFFICIALE: Appena rientrato alla base, Egharevba riparte subito. Ecco la nuova destinazione

Destiny Efosa Egharevba è rientrato alla Fiorentina questa mattina. Il classe 2003 ha interrotto il rapporto con la Vis Pesaro, dove giocava in prestito, ma ha già trovato una nuova destinazione dove riuscire a trovare minutaggio. La categoria non cambia, giocherà sempre in Serie C.

Come riporta Tuttoc.com, è ufficiale il passaggio di Destiny Egharevba dalla Fiorentina al Fiorenzuola in prestito. Ecco il comunicato della società rossonera:

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30/06/2023 le prestazioni Destiny Egharevba, esterno offensivo classe 2003 di prorietà di AC Fiorentina.

Dotato di fisicità e velocità, Egharevba ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Chievo, settore giovanile dove si è messo in luce soprattutto con la Primavera, dove ha realizzato 6 goal in 21 presenze.

Nel 2021 è poi passato alla squadra Primavera della Fiorentina, club con il quale ha accumulato 26 presenze e 5 gol tra tutte le competizioni, guadagnandosi anche 4 presenze con la Nazionale Italiana Under 19 e 3 convocazioni con la prima squadra di Mister Italiano.