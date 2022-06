Attraverso una nota ufficiale, l’OL Reign, club statunitense, ha comunicato il passaggio della giocatrice ungherese Zsani Kaján alla Fiorentina. L’attaccante classe 1997 è stata reclutata dalla società di Tacoma com come ottava scelta del primo round delle draft del 2022.

Tuttavia, la 24enne non ha trovato nella squadra statunitense lo spazio necessario per emergere, non riuscendo a fare il suo debutto in NWSL. Con la nazionale ungherese, conta già 35 presenze.