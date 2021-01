UFFICIALE: Arriva la cessione per Saponara

Adesso è ufficiale: la Fiorentina ha ceduto il trequartista Riccardo Saponara allo Spezia. La formula è quella del prestito.

Del resto Saponara non rientrava nei progetti tecnici della società e Iachini prima e Prandelli adesso gli hanno dato davvero pochissimo spazio. Una storia che per lui si ripete: fin dal suo acquisto non è mai riuscito ad imporsi a Firenze nonostante avesse e abbia tuttora, doti tecniche importanti.