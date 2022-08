UFFICIALE: Bianco rinnova con la Fiorentina, ecco la durata del lungo contratto del giovane centrocampista

La notizia era nell’aria già da qualche ora e adesso è arrivata anche l’ufficialità. Alessandro Bianco proseguirà la sua esperienza con la Fiorentina, rinnovando il suo contratto per altri tre anni. Il centrocampista della Primavera di Aquilani, da quest’anno in Prima Squadra con Vincenzo Italiano, resterà a Firenze fino al 2026, con opzione per un anno aggiuntivo. Di seguito il comunicato della società viola:

“La Fiorentina comunica di aver rinnovato fino al 30 giugno 2026, con opzione al 30 giugno 2027, il contratto che lega il calciatore Alessandro Bianco al Club viola.

Bianco, proveniente dal settore giovanile, è in maglia viola dal 2018″.

Ricordiamo che il giocatore non potrà fare ritorno in Primavera per limiti d’età (classe 2002).