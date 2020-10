UFFICIALE: Callejon è un nuovo giocatore della Fiorentina

Adesso è ufficiale: José Maria Callejon è un nuovo giocatore della Fiorentina. A comunicarlo la società viola sui propri canali social, dopo che l’ex Napoli era arrivato a Firenze e aveva effettuato le visite mediche oggi pomeriggio.

