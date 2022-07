UFFICIALE: Callejon trova squadra e ritorna in Spagna

Al termine del suo contratto con la Fiorentina, Josè Callejon era rimasto senza squadra.

Questo fino ad oggi, perché il Granada, squadra che milita nella Segunda Division (Serie B spagnola) ha annunciato di aver trovato l’accordo con il giocatore. L’esterno ha firmato un contratto per la prossima stagione, prorogabile a seconda del raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Callejon ritorna dunque in patria dopo aver trascorso la bellezza di nove anni in Italia, due dei quali a Firenze dove però non ha lasciato grandi tracce del suo passaggio.