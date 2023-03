UFFICIALE, cambia il format della Supercoppa Italiana. Per giocarla alla Fiorentina basterà eliminare la Cremonese

Una novità importantissima che potrebbe riguardare anche la Fiorentina. Durante l’Assemblea di Lega tenutasi nelle scorse ore a Milano, è stato infatti deciso ufficialmente che il format della Supercoppa Italiana cambierà a partire dalla prossima stagione e vedrà protagoniste non più due bensì quattro squadre.

Non ci sarà più dunque una sfida secca tra le vincitrici di campionato e Coppa Italia, ma una final four a cui parteciperanno prima e seconda classificata in Serie A e le due finaliste di Coppa Italia. Ciò significa che, riuscisse ad eliminare la Cremonese, la Fiorentina accederebbe di diritto alla prossima Supercoppa Italiana con la possibilità di vincere il trofeo. Il torneo, chiaramente, prevederà due semifinali e una finalissima sul modello della Supercoppa Spagnola.