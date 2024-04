Jacobelli: "Capisco che Firenze abbia un amore viscerale per la Fiorentina, ma il trattamento riservato a Italiano è inspiegabile"

Il giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Bruno Toscana, commentando la sfida di stasera tra Atalanta e Fiorentina: “L'assenza di Scalvini peserà indubbiamente, ma Gasperini può comunque contare su una rosa molto ampia e su alternative di qualità. Mi immagino un'Atalanta che imporrà fin da subito il suo gioco offensivo, ma non mi aspetto una Fiorentina rinunciataria che si mette lì a difendere l'1-0”.

“Critiche a Italiano inspiegabili”

Poi ha aggiunto: “Quando Gasperini sottolinea l'importanza delle prestazioni mi trova molto d'accordo, l'Atalanta in questo momento ha piena consapevolezza dei propri mezzi. Italiano? Non capisco la diffidenza dei tifosi nei suoi confronti, è un trattamento inspiegabile considerando i risultati che ha ottenuto. Capisco l'amore viscerale di Firenze per la Fiorentina, ma come si fa a dire che questa squadra non sta facendo bene?”.