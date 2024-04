Il noto opinionista Sandro Sabatini ha detto la sua a Radio Bruno Toscana sul momento della Fiorentina: “Vincere la Conference League sembrerebbe sulla carta più semplice rispetto alla Coppa Italia, ma fossi nei viola mi terrei stretta quest'ultima competizione. I trofei sono importanti, ma non è da questi che si giudicano giocatori e allenatori. Su questo aspetto sono d'accordo con Gasperini, che non è minimamente paragonabile a Italiano. Quello che ha fatto lui a Bergamo è già una vittoria, mentre a Italiano un trofeo servirebbe”.

“La Fiorentina con Bonaventura è un'altra squadra”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina con Bonaventura è un'altra squadra, sebbene anche Beltran stia facendo bene in quel ruolo. Dopo il mercato di gennaio non è stata chiarita la situazione, mentre per quanto riguarda il prossimo è difficile fare un pronostico dopo la scomparsa di Barone e la decisione di Italiano di andare via. Io spero che il mister abbia parlato con la squadra del suo futuro, è importante che i giocatori sappiano già ora cosa farà l'allenatore”.