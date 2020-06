UFFICIALE: Champions ed Europa League si decideranno con una formula inedita

Era nell’aria, ma adesso c’è l’ufficialità: Champions ed Europa League si decideranno con delle final eight. Per la massima competizione europea per club la UEFA ha deciso che quarti, semifinali e finale si giocheranno tutti a Lisbona tra il 12 e il 23 agosto 2020. Città diverse invece per le fasi finali di Europa League, che si disputeranno tra Gelsenkirhen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia (quest’ultima sede della finale il 21 agosto). Ovviamente prima di dare avvio a questi incontri si dovranno giocare gli ottavi di ritorno mancanti, tra cui quelli di Juventus e Napoli impegnate rispettivamente contro Lione e Barcellona.

