UFFICIALE: Comuzzo firma il suo primo contratto da professionista e si lega alla Fiorentina fino al 2025

Un altro giovanissimo si lega ufficialmente alla Fiorentina. Stiamo parlando di Pietro Comuzzo, classe 2005 che ha appena firmato il suo primo contratto da professionista. Il ragazzo, di ruolo difensore centrale, si legherà alla Fiorentina fino al 30 giugno 2025, con opzione per il 2026. Una bellissima notizia per lui, che ultimamente ha attraverso un periodo molto difficile a causa di un lutto familiare. Il giusto premio per le prestazioni che hanno permesso a Comuzzo di conquistare la titolarità in Primavera e anche nella Nazionale italiana under 18. Qui sotto la foto scattata al momento della firma e pubblicata dai canali ufficiali del club viola: