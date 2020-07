UFFICIALE: Confermate le cinque sostituzioni anche nella prossima stagione

Una notizia importante che riguarda anche la Fiorentina. Anche nella stagione 2020/21 si potranno effettuare fino a cinque cambi. A comunicarlo ufficialmente l’IFAB, che spiega come la regola istituita a causa del covid-19 continuerà ad essere in vigore. D’altronde il prossimo campionato inizierà molto presto e le squadre non potranno realizzare la consueta, lunga preparazione. Per questo motivo si è ritenuto necessario confermare le cinque sostituzioni, che dovranno comunque essere sempre effettuate attraverso un massimo di tre interruzioni di gioco per squadra.

