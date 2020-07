UFFICIALE: Cristoforo ritorna alla Fiorentina, niente riscatto per lui

La Società Sportiva Eibar non eserciterà il diritto di riscatto che aveva per comprare a titolo definitivo il cartellino del centrocampista Sebastian Cristoforo. Gli spagnoli avevano acquisito il giocatore in prestito dalla Fiorentina nello scorso gennaio e adesso lo rimandano al mittente dopo 19 presenze (18 in campionato e una in Coppa del Re) e un totale di 963 minuti.

L’Eibar ci ha tenuto anche a ringraziare il giocatore per la sua professionalità durante questi sette mesi e augura il meglio allo stesso per il suo futuro.