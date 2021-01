Christian Dalle Mura è ufficialmente è un giocatore della Reggina. Come leggiamo direttamente sul sito ufficiale della Lega Serie B, il club calabrese ha depositato il contratto del difensore classe 2002 Dalle Mura arriva in prestito dalla Fiorentina, dopo che ieri ha giocato la sua ultima partita in viola, la finale di Supercoppa Primavera persa dai ragazzi di Aquilani contro l’Atalanta.

0 0 vote Article Rating