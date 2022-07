UFFICIALE: Finalmente Dodô: il brasiliano è un nuovo giocatore della Fiorentina

Dopo la firma del contratto davanti ai tifosi presenti a Moena, è arrivata anche l’ufficialità per Dodô. L’esterno brasiliano è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina, come comunicato dal club viola sui propri canali. Una trattativa lunga, estenuante, chiusa da tempo ma ancora non definibile. Ora il classe ‘98 è un giocatore viola a tutti gli effetti.

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Domilson Cordeiro dos Santos dall’ FC Shakhtar Donetsk.

Dodô, nato a Taubaté (Brasile) il 17 novembre 1998, è cresciuto calcisticamente nel Coritiba ed ha indossato, in Europa, le maglie del Vitoria Guimaraes e dello Shakhtar Donetsk collezionando circa 30 presenze tra Champions ed Europa League e vincendo un Campionato Ucraino, una Coppa d’Ucraina ed una Supercoppa Ucraina.

Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato tutte le maglie delle Selezioni Nazionali Giovanili del Brasile”.