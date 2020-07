UFFICIALE: Dopo appena una stagione l’attaccante Lazaro lascia la Fiorentina Women’s

Dopo appena un anno Paloma Lazaro lascia la Fiorentina Women’s. In un mercato che si preannuncia rivoluzionario per le ragazze viola, l’attaccante spagnola ha deciso di cercare fortunata altrove dopo aver messo in bacheca 10 presenze e 3 gol quest’anno. Ecco il suo messaggio su Instagram: “Oggi mi dispiace dirvi che il nostro percorso insieme è finito… “La gratitudine è la gioia della memoria o l’amore di ciò che era. In segno di gratitudine non c’è rimpianto o frustrazione, ma la gioia del ricordo…” Grazie Firenze!!!! Sempre nel mio cuore! In bocca al lupo Fiorentina!”.

