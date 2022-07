UFFICIALE: Due giovani viola passano in prestito alla Reggina

Il sito della Lega di Serie B ha comunicato l’avvenuto deposito del contratto di Niccolò Pierozzi e Eduardu Dutu. I due giovani giocatori della Fiorentina passano dunque ufficialmente in prestito al club calabrese dopo le precedenti esperienze rispettivamente a Pro Patria e Montevarchi.

Il centrocampista classe 2001 viola ha lasciato ieri il ritiro di Moena, dove aveva impressionato tutti per la sua crescita nell’anno in Serie C, mentre il difensore rumeno non si era aggregato al gruppo guidato da Italiano in attesa di una nuova sistemazione.