UFFICIALE: Ecco Kouamè, la Fiorentina ha il suo nuovo attaccante

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Michael Kouakou Kouamè dal Genoa CFC.

Kouamè è nato a Bingerville, in Costa D’Avorio, il 6 dicembre del 1997 ha già esordito con la Nazionale del suo paese. In questa stagione ha disputato 11 partite di campionato con la maglia del Genoa, realizzando 5 reti e fornendo 3 assist”.

Il giovane ivoriano, cresciuto in Toscana tra Prato e Sestese, arriva alla Fiorentina. Dopo il rientro dall’infortunio sarà subito a disposizione per iniziare la nuova avventura in maglia viola.