Ufficiale: ecco quando ripartirà la Serie A. Sarà la pausa più breve di sempre

Quella che andrà in scena quest’anno sarà una pausa cortissima, la più corta di sempre tra un campionato e l’altro, ma non si può fare altrimenti dato che a giugno 2021 ci saranno gli Europei… del 2020. La Lega Calcio, dopo la riunione di oggi, ha ufficializzato la data per la ripartenza del massimo campionato: sarà il week end del 19 settembre: spostata in avanti dunque di una settimana rispetto a quella originaria. La conclusione sarà prevista invece per il 23 maggio 2021, a meno di un mese dagli Europei.

