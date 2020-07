UFFICIALE: Ecco quando si giocherà la finale di Coppa Italia Primavera

In una stagione non certo indimenticabile per mille motivi, c’è comunque un trofeo che la Fiorentina potrebbe portare a casa. Stiamo parlando della Coppa Italia Primavera, che si giocherà al contrario del campionato, non concluso causa covid-19. E adesso è stata comunicata ufficialmente anche la data dell’incontro: la Fiorentina scenderà in campo contro il Verona mercoledì 26 agosto alle ore 18 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Subito un appuntamento fondamentale dunque per il neo-allenatore Alberto Aquilani, che avrà il compito di guidare i suoi ragazzi alla conquista della Coppa Italia, trofeo alzato anche l’anno scorso.

