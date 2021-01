UFFICIALE: Esonerato Giampaolo, il Torino ha già pronto il sostituto

Tramite un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, il Torino ha ufficializzato l’esonero di Marco Giampaolo. Già deciso, a meno di clamorosi ribaltoni, il nome del sostituto: si tratta di Davide Nicola, ex tecnico di Crotone e Genoa.

Ecco la nota della società granata: “Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata”.

