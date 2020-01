UFFICIALE: Fiorentina cede anche Rasmussen. Sette milioni di euro pagati…ma zero minuti in campo

La Fiorentina ha ufficializzato la cessione del difensore Iacob Rasmussen che giocherà in prestito fino al termine della stagione in Germania nell’Erzgebirge Aue che milita nella Serie B tedesca. Rasmussen si trova in Spagna dove la sua nuova squadra si trova per fare un miniritiro invernale.

Come noto il club viola ha concluso l’acquisto di questo giocatore, acquisendolo dall’Empoli, per sette milioni di euro (accordo raggiunto quando il ds viola era ancora Corvino). Però di minuti in campo per il danese non v’è stata la minima traccia.