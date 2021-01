UFFICIALE: I New York Cosmos di Commisso sospendono le attività e non si iscrivono al campionato NISA 2021

A farlo sapere è direttamente la società dei New York Cosmos con un comunicato su Twitter, nel quale si legge che la società calcistica di proprietà di Rocco Commisso ha deciso di sospendere tutte le attività legate del club per l’emergenza COVID-19. I Cosmos non si iscriveranno dunque al campionato NISA 2021 (la terza serie americana) . La società americana ha fatto comunque sapere che continuerà a collaborare con la National Independent Soccer Association. Questo il comunicato:

Thank you and stay safe, Cosmos Country. pic.twitter.com/GiyNdH6DXN — New York Cosmos (@NYCosmos) January 29, 2021