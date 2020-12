UFFICIALE: Il Genoa esonera Maran e annuncia il suo nuovo allenatore. E’ la seconda squadra che cambia tecnico dopo la Fiorentina

Sette punti in 13 partite, quattro in meno rispetto alla Fiorentina. Il Genoa, dopo i viola, è la seconda squadra che ha optato per la svolta tecnica e ha deciso di esonerare Rolando Maran.

Fatale per l’allenatore trentino la sconfitta, l’ennesima di questa stagione, subita sul campo del Benevento.

Al posto di Maran arriverà una vecchia conoscenza rossoblu, come Davide Ballardini, che è già in città e che dovrebbe essere già in panchina per il match contro lo Spezia.