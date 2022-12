UFFICIALE: Il Verona cambia guida… senza cambiare allenatore. Ecco chi affiancherà Bocchetti

Situazione sui generis ma già vista quella del Verona, che ha il problema della guida tecnica: Salvatore Bocchetti è stato promosso ad allenatore della prima squadra ma senza avere il patentino per poter lavorare in Serie A. Dopo la deroga iniziale quindi, i gialloblù sono stati costretti ad affiancargli un tecnico dotato dei requisiti ed è ufficiale ora la nomina del suo “tutor”: si tratta di Marco Zaffaroni, reduce da esperienze con Chievo e Cosenza (c’era lui in panchina contro la Fiorentina due estati fa in Coppa Italia). Questo il comunicato del Verona: “Hellas Verona FC comunica di aver affidato in data odierna la conduzione tecnica della Prima Squadra a Mister Marco Zaffaroni, nato a Milano il 20 gennaio 1969. Zaffaroni sarà affiancato da Mister Salvatore Bocchetti”.