UFFICIALE: Illanes in prestito all’Avellino fino al termine della stagione

Nuova squadra per Julian Illanes. Il giocatore della Fiorentina, in prestito al Chievo in questa stagione, verrà girato dagli scaligeri all’Avellino fino al termine del campionato.

Un ritorno quello di Illanes, che aveva già vestito la maglia dell’Avellino. A comunicare l’esito dell’operazione lo stesso Chievo sui propri canali ufficiali, specificando come il trasferimento avverrà a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021.

‼️ Ufficiale: Julian #Illanes all’@usavellino1912_ 📋 L’@ACChievoVerona comunica di aver ceduto all’U.S. Avellino a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 le prestazioni sportive del giocatore Julian Illanes. — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) January 11, 2021