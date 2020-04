Ufficiale: la FIGC sospende definitivamente tutti i campionati e le competizioni di calcio giovanili

Una parte del calcio italiano si arrende al Coronavirus. Attraverso un comunicato ufficiale la FIGC ha infatti annunciato la sospensione definitiva dei campionati e di tutte le competizioni giovanili in programma per la stagione sportiva 2019/2020. Non saranno quindi giocate le rimanenti partite dei campionati dall’Under18 in giù. Questo quanto si legge nella nota ufficiale:

“La FIGC comunica la sospensione definitiva per i Campionati e le altre competizioni giovanili organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico in programma per la stagione sportiva 2019/2020. E’ infatti quanto deliberato dalla FIGC a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e in considerazione dell’esigenza di tutelare la salute dei giovani tesserati e delle criticità legate ai termini previsti per la conclusione della stagione al 30 giugno 2020.

A livello giovanile non si svolgeranno pertanto le restanti gare dei Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C; le fasi interregionali e finali dei Tornei Under 14 Pro e Under 13 Pro e dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15; la fase eliminatoria e finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore e dei dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore“.