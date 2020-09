UFFICIALE: La Fiorentina cede Lakti

La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erald Lakti. Nella passata stagione il calciatore, classe 2000, ha fatto il suo debutto in Serie C con il Gubbio, dove ha collezionato 25 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Lakti è già a disposizione dell’allenatore ed ex giocatore di Brescia, Parma, Sampdoria e Palermo, Aimo Diana, e resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2021.