UFFICIALE: La Fiorentina Femminile sfoltisce il centrocampo con un prestito al Milan

Adesso è ufficiale: Marta Mascarello, calciatrice di proprietà della Fiorentina, si accasa al Milan. Arrivata a Firenze nel 2019, nell’ultima stagione ha giocato circa metà delle partite in campionato. Adesso, per lei, è tempo di una nuova avventura in rossonero. La sua partenza è in prestito, fino al 30 giugno 2023.

Di seguito, il comunicato ufficiale dell’AC Milan e l’annuncio sui social:

“MARTA MASCARELLO IN ROSSONERO La calciatrice italiana arriva al Milan a titolo temporaneo dalla Fiorentina