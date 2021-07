UFFICIALE: La Fiorentina ha ceduto Diks. Christiansen: “Ha vissuto momenti frustranti in Italia, da noi maggiore stabilità alla sua carriera”

E’ ufficiale: la Fiorentina ha ceduto Kevin Diks in Danimarca. Ma non all’AGF Aarhus dove ha passato l’ultima stagione e dove sembrava potesse rimanere ancora, bensì all’FC Copenaghen. Ha firmato un contratto fino al 2025.

Il direttore sportivo del club, Peter Christiansen ha detto: “Kevin è un giocatore straordinariamente versatile e ha le qualità per ricoprire diversi ruoli in campo. Ha sempre avuto il talento, e ora ha anche l’opportunità di avere maggiore stabilità nella sua carriera. Crediamo fermamente che questo lo stimolerà ulteriormente”.

E ancora: “Nonostante la sua età relativamente giovane, ha vissuto molte esperienze, dalla Champions League per il Feyenoord a periodi frustranti in Italia, e questo è un buon bagaglio che si porta dietro sia come persona che come giocatore”.